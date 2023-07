Um total de 280 pessoas foram detidas e acusadas pela justiça turca de envolvimento em tráfico de migrantes e refugiados para a Turquia desde o Irão, disse hoje o Ministério da Administração Interna do Governo de Ancara.

“A nossa luta contra a imigração irregular vai continuar sem interrupção”, indicou o ministro com a tutela da Administração Interna, Ali Yerlikaya, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

168 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ TUTUKLANDI❗️ Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak Göçmen Kaçakçılığı Suçunu Organize Olarak İşleyen Suç… pic.twitter.com/fOwkX0MxEJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 5, 2023

O ministro referiu ainda que esta operação contra as redes de tráfico de pessoas foi executada pelas autoridades turcas na província de Van, junto à fronteira com o Irão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os 280 indivíduos foram todos acusados, sendo que 168 já foram presentes a um juiz.

De acordo com dados oficiais de Ancara, entre 2014 e 2022, um total de 1,8 milhões de migrantes indocumentados foram intercetados na Turquia, 35 dos quais eram cidadãos do Afeganistão.

Entre 2016 e 2022, um total de 719 mil migrantes passaram da Turquia para o espaço da União Europeia (UE), na maioria dos casos através da rota migratória do Mediterrâneo Oriental, normalmente efetuada entre as costas turcas e as ilhas gregas.

A Turquia e várias organizações não-governamentais (ONG) acusam a Grécia de efetuarem repatriamentos forçados e imediatos (processo designado como pushback) de migrantes em situação irregular.

Segundo as denúncias das autoridades de Ancara, as embarcações com migrantes a bordo que partem da Turquia são intercetadas e devolvidas novamente para águas turcas.

Os serviços marítimos da Turquia estimam que em 2022 pelo menos 23 mil migrantes foram vítimas desta “prática desumana” por parte da Grécia.

O Governo conservador grego, liderado pelo primeiro-ministro Kyryakos Mitsokakis, tem rejeitado estas acusações.