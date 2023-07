Fiel ao espírito de especialização que caracteriza a nossa época, namoro há tempos a ideia de adaptar as Metamorfoses de Ovídio. A obra chamar-se-á Metamorfoses — on the pitch. Já tem capa: em vez de Io a tornar-se vaca perante a fúria de Hera e o olhar castiço de Zeus, trará um banal escritório à esquerda e um pavilhão multiusos à direita. Um cenário enigmático, de propósito, a piscar o olho à curiosidade do leitor.

Versará sobre um fenómeno infelizmente descurado na literatura contemporânea, que se manifesta por exemplo na rapidez com que aquele rapaz calmo lá do trabalho, o Carlos da secretaria, renasce em vitoriosa fera logo que salta para dentro das quatro linhas; ou, em sentido inverso, no modo como a autoritária Rosana, que costuma exibir a auto-confiança de um comboio sem travões, fica muda e trapalhona quando participa na peladinha familiar com os sobrinhos. Embora a ideia seja apresentar um considerável espectro de figuras — unidas, todas elas, pelo facto de haver uma cisão absoluta entre o eu quotidiano e o eu desportivo — a personagem principal do livro não poderá senão ser o meu velho camarada José Macedo.

Uma rápida busca no Google esclarece-me que é agora professor numa reputada instituição do ensino superior, doutorado numa daquelas engenharias complicadas do Técnico. Não surpreende. Era expectável que se saísse bem na “esfera profissional”, dada a sua inteligência e aplicação nos estudos. Além do acertado perfil académico, caracterizava-o uma agradável suavidade no trato, uma imaculada correcção de modos. Era a brandura em pessoa.

