O hábito de surpreender faz parte do ADN da Pixar e é evidente nos primeiros momentos do novo “Elemental” (que se estreia esta quinta-feira, dia 13), quando vem à memória outro filme do estúdio, “Divertida-Mente”, a obra-prima de 2015 de Pete Docter e Ronnie Del Carmen que deu vida às emoções e contou uma história recheada de criatividade. Tudo isto em coexistência com a inocência dos grandes filmes da Pixar, seja “Toy Story”, “Wall-E” ou “Up”. O segredo — se é que havia algum — estava na forma como as emoções eram representados, como individualidades de personalidades vincadas. Agora, em “Elemental” — e como o título indica — é a vez dos elementos. Ao longo de uma conferência de imprensa virtual, o realizador Peter Sohn bate com frequência na mesma tecla: “Não queríamos que as personagens se parecessem com os elementos, mas que fossem os elementos”.

“Elemental” é uma história querida a Sohn. Há anos que a queria realizar, mas não havia capacidade tecnológica para tal. Um exemplo: para fazer o render das cenas do filme, foi preciso usar um sistema que tem a capacidade de 151 mil computadores, muito mais desenvolvido do que os que foram aplicados em qualquer outro filme da Pixar. A componente visual tem importância. Fogo, água, terra e ar andam pela cidade e têm de existir de acordo com aquilo que são e, em simultâneo, como seres animados. São personagens, são figuras fantásticas, mas devemos senti-las como pessoas, o objetivo é estabelecer uma relação com estes elementos. O realizador quis contar a história de migração dos pais, que foram da Coreia do Sul para Nova Iorque e ali começaram um negócio de rua que foi crescendo com o tempo.

[o trailer de “Elemental”:]

