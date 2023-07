Se fosse um braço de ferro ou um jogo da corda, não seria muito complicado perceber quem estaria no lado mais fraco. Em declarações aos jornalistas espanhóis no lançamento da nova época de 2023/24, Enrique Cerezo, presidente do Atl. Madrid, não fugiu às questões em relação a João Félix sem nunca deixar de elogiar o pilar que se mantém como trave mestra de todo o projeto desportivo dos colchoneros: Diego Simeone.

“Estamos muito contentes por ter um jogador com a qualidade do João Félix. Por sorte para todos nós, ele joga no Atl. Madrid. Saída? É um jogador muito querido por todo o mundo. Hoje e até que se demonstre algo em contrário, vai ser jogador do Atl. Madrid por muitas temporadas. Se não está contente? Quando se acaba as férias e se é submetido a um desgaste físico como aquele a que se é submetido aqui, é inegável que se fica chateado. De levantar às 11h para levantar às 8h e às 9h, ter de correr e isso é mais complicado, eu também não estaria muito contente… Relação com o Cholo? É um jogador, outro o treinador, qual é o problema? Tenho de saber da vida de cada um?”, ironizou Cerezo. “Renovação com Simeone? É um grande, grande treinador, para nós é fundamental. Já leva tantos anos connosco que vamos fazer aquilo que ele queira fazer e aquilo que considerarmos ser o melhor para nós. Vai continuar”, acrescentou o líder do clube.

João Félix pode ser o jogador mais caro da história do clube, num total de 126 milhões de euros investidos em 2019 no jovem avançado. No entanto, e para já, a forma como o Atl. Madrid terminou a última temporada recolocou Simeone no topo das prioridades do clube, posição que pareceu ameaçada no início da época de 2022/23. Ou seja, não contando com o internacional português, não necessita de promover uma relação na qual deixou de acreditar. E é esse contexto que continua a deixar o jogador visivelmente desagradado com a atual condição, agora com um novo episódio em que atirou o colete ao chão após o treino. Jorge Mendes, agente do jogador próximo também dos colchoneros, continua à procura de uma solução.

“O João tem o empresário que lida com isso, o Jorge [Mendes]. Eles é que estão a tratar disso, eu não tenho nada de concreto sobre isso. Nem gosto muito que me digam que há esta ou aquela possibilidade porque depois criam-se expectativas que podem não sair realizadas. Incerteza no futuro? Claro que isto mexe com ele, mas tem de estar tranquilo, porque as coisas vão-se resolver de uma maneira ou de outra, para onde é que eu não sei. O que ele decidir, para nós, é bom”, comentou Carlos Sequeira, pai de João Félix, à Rádio Renascença. Nesta altura, multiplicam-se os “ses” – pode ser aposta do PSG se Mbappé e/ou Neymar saírem, pode ser aposta do Newcastle se falharem outros avançados, pode ser aposta de outro clube inglês se as condições pedidas forem outras, como avança agora o ABC a propósito de uma abordagem inicial feita ao conjunto espanhol pelo Manchester United. É aqui que entra também a hipótese de um regresso ao Benfica.

“Quem é que não gostava de ver o João Félix no Benfica? No Benfica e em qualquer lado. É um excelente jogador, um ser humano fantástico, é um miúdo que cresceu connosco. Quem não gostava? Mas é do Atlético [de Madrid]. O que podemos desejar é que tenha o melhor do mundo, merece-o, pelo que tem feito e pelo ser humano que é. Merece tudo de bom”, comentou Rui Costa, presidente dos encarnados, em declarações aos jornalistas à chegada a Inglaterra, onde o plantel de Roger Schmidt continua a realizar um estágio de preparação. “Ele é do Atlético, não fomos nós quem disse que queria. O João é um extraordinário jogador mas neste momento não passa de um jogador do Atl. Madrid. Não vou comentar só porque sim. São 34 jogadores que temos aqui. Falo com os empresários e jogadores todos os dias. Se falei com ele? Já falei com o Bernardo [Silva], Rúben Dias, já falei com muitos… O Renato falo quase todos os anos”, acrescentou.