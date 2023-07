O primeiro-ministro saudou hoje a comunidade Ismaeli residente em Portugal, pelo 25º aniversário do centro de Lisboa, numa mensagem que considerou os ismaelitas um exemplo de integração e salientou os valores do ecumenismo e da tolerância inter-religiosa.

Estas posições foram transmitidas por António Costa na sua conta na rede social Twitter, por ocasião das comemorações dos 25 anos do Centro Ismaili de Lisboa, que têm a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Celebramos hoje o 25º aniversário do Centro Ismaili em Lisboa, ocasião para saudar toda a Comunidade Ismaili residente em Portugal e a sua liderança, e para evocar Dia do Imamat Ismaili”, escreveu o primeiro-ministro.

Segundo António Costa, a presença da comunidade ismaelita em Portugal “é reconhecida pela sua integração e pelo seu contributo no plano cultural, económico, social e religioso, e reforça o pluralismo, a vitalidade e o dinamismo” da sociedade portuguesa.

Continuarão a ser bem-vindos os ismaelitas que escolham Portugal para residir e trabalhar. Num ano em que acolhemos a Jornada Mundial da Juventude em Portugal devemos mais do que nunca, enaltecer os valores do ecumenismo, da tolerância inter-religiosa, da integração multicultural e dos direitos humanos”, acrescentou o líder do executivo.