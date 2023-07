O golfista norte-irlandês Rory McIlroy conquistou este sábado o Open da Escócia, graças a um ‘birdie’ (uma pancada abaixo do par) obtido no último buraco do torneio do DP World Tour.

McIlroy completou a quarta e última volta com um total de 68 pancadas, duas abaixo do par do campo The Renaissance Club, em North Berwick, em consequência de seis ‘birdies’ — dois dos quais nos derradeiros buracos — e quatro ‘bogeys’ (uma pancada acima do par do buraco).

O norte-irlandês, de 34 anos, que já venceu quatro ‘majors’, terminou com um agregado de 265 golpes, menos um do que o escocês Robert MacIntyre, que chegou a ameaçar o sucesso de McIlroy, ao concluir a última volta com 64 ‘shots’.