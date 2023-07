King Lawal, vereador de Northamptonshire, em Inglaterra, foi suspenso do Partido Conservador após ter criticado as paradas LGBTQ organizadas no final do mês de junho. Segundo o The Telegraph, Lawal está igualmente a ser investigado pelos conservadores.

Em causa está um tweet em resposta a imagens de paradas LGBTQ. “Quando é que o Orgulho se tornou numa coisa que deve ser celebrada. Foi por causa do Orgulho que Satánas caiu enquanto Arcanjo. O Orgulho não é uma virtude, mas um Pecado. Aqueles que são orgulhoso devem arrepender-se dos seus pecados e regressar a Jesus Cristo. Ele pode salvar-vos”, escreveu o vereador na rede social.

Perante as críticas que lhe foram dirigidas, Lawal fez um novo tweet em que procurou esclarecer aqueles que o “perceberam mal”. Clarificando o significado de “pecado” para os cristãos, com recurso a várias citações bíblicas, o vereador declarou que não estava atacar as pessoas que participam nas paradas por “serem quem são”.

“A minha intenção era que não celebraria isto tal como não celebraria um mês de mexericos ou de outra coisa qualquer que a Bíblia descreve como um pecado”, concluiu.

Statement of Clarification for some who may have misunderstood me.

…”When I referred to Pride as sin on my previous tweet, it may have been misinterpreted as hateful, let me explain why it is not”….. pic.twitter.com/nOjVFRKJJM

— King Lawal (@LawalKing) June 30, 2023