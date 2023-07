Em atualização

Pelo menos duas pessoas morreram e seis ficaram feridas, três com gravidade, na sequência de um tiroteio em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, junto ao hotel onde está hospedada a seleção da Noruega.

O incidente, que terá acontecido num prédio em construção junto à unidade hoteleira onde estão as norueguesas, acontece a horas do pontapé de saída do Mundial Feminino de Futebol, que arranca com uma partida entre a Nova Zelândia e a Noruega. A informação está a ser avançada pelo jornal local New Zeland Herald, que cita as autoridades e que dá conta de que tudo se terá passado por volta das 7h locais desta quinta-feira (20h desta quarta-feira em Lisboa.

#BreakingNews

Three people have been killed, including one gunman, in a shooting in Auckland, New Zealand; Multiple others have been injured. ????#Auckland #NewZealand | #Shooting

pic.twitter.com/PUaZ83OajM — READY ALERTS (@ReadyAlerts) July 19, 2023

O atirador, que seria um jovem de 24 anos e que utilizaria pulseira eletrónica, foi abatido pela polícia.

Podemos informar que não se trata de um risco para a segurança nacional”, garantiu a polícia.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, falará em conferência de imprensa nos próximos minutos depois de ter cancelado uma viagem que tinha marcada para Hamilton, sétima maior cidade do país.

#BREAKING The Herald understands the shooter is dead, members of the public have been killed, police have been injured and there are multiple other injuries. Latest update: ???? https://t.co/DS0F4oZA5W pic.twitter.com/szU8nX140b — nzherald (@nzherald) July 19, 2023

Wayne Brown, presidente da câmara, pediu no Twitter aos moradores de Auckland para que fiquem em casa. “Trata-se de uma situação assustadora para os moradores de Auckland que estavam a deslocar-se na manhã desta quinta-feira para os seus locais de trabalho. Por favor, fiquem em casa e evitem viajar para o centro da cidade”, afirmou.