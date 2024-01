O governo britânico quer proibir a venda de cigarros eletrónicos descartáveis, conhecidos como “vapes” e especialmente populares entre os consumidores mais jovens. Segundo dados do executivo de Rishi Sunak, nos últimos três anos o consumo deste tipo de cigarros por parte dos jovens triplicou no Reino Unido, usados por cerca de 9% dos menores entre 11 e 15 anos. Embora já seja proibida a venda a menores de 18 anos, continuam acessíveis em supermercados ou mesmo online, dificultando o controlo.

Os “vapes” são frequentemente vendidos em caixas de pequenas dimensões, com embalagens coloridas e com diversos sabores, o que levou o governo britânico a argumentar que estão a ser vendidos com um ar “apelativo” para os mais novos. As agências internacionais referem que, em alguns pontos da Europa, até são vendidos em caixas automáticas.

Os cigarros eletrónicos são feitos de plástico e permitem algumas centenas de inalações até que a bateria não recarregável chegue ao fim. Por isso, têm sérias consequências para o ambiente.

