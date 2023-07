A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) alertou os consumidores para não comerem tortilha de batata fresca pré-embalada, após as autoridades espanholas identificarem cinco casos de botulismo “presumivelmente relacionados” com este consumo. Não existem, até ao momento, em Portugal, casos de botulismo associados ao consumo dos produtos suspeitos.

Na quinta-feira, as autoridades espanholas anunciaram que foram confirmados cinco casos de botulismo, mais dois classificados como prováveis, “presumivelmente relacionados” com o consumo de tortilha fresca pré-embalada de várias marcas, lê-se numa nota da DGAV. A Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição esclareceu que em quatro dos casos foi identificado o mesmo fabricante.

Um grupo espanhol decidiu, por precaução, retirar, de forma voluntária, estes produtos do mercado, suspender a sua produção e avisar os consumidores para não consumirem os produtos suspeitos e os devolverem ao local onde foram comprados. Segundo as últimas informações disponíveis, em Portugal, o produto em causa foi distribuído para três operadores económicos. Em causa estão as marcas Chef Select (distribuída pelo Lidl), Dia (Minipreço) e Auchan.

“Apesar de os operadores económicos já estarem a proceder à retirada voluntária do produto do mercado, alerta-se os consumidores, por precaução, para não consumirem os produtos em causa e os devolverem aos locais onde os adquiram”, vincou.

A DGAV disse ainda que, caso o consumidor destes produtos apresente sintomas como astenia acentuada (fadiga, perda ou diminuição da forma física), fraqueza e tonturas, visão turva e dificuldade a engolir e falar deve dirigir-se ao respetivo centro de saúde ou contactar a linha Saúde 24.