Sete mulheres foram despejadas de um hotel com acordo com a Câmara Municipal de Madrid para acolher vítimas de violência de género. O motivo? Os quartos eram precisos para alojar adeptos do Bayern de Munique que estavam na capital espanhola na quarta-feira, para a meia-final da Liga dos Campeões.

A denúncia foi feita por uma porta-voz do Gabinete Municipal de Atenção à Violência de Género ao jornal El País. De forma anónima, contou que recebeu uma chamada de um empregado do hotel a informar que seis famílias ali instaladas iam ter de sair, pois o hotel “estava completamente ocupado devido ao jogo da Champions”.

As vítimas atendidas pelo gabinete são principalmente mulheres com filhos, que procuram escapar aos seus agressores. A mesma fonte diz que, depois do seu apelo, o hotel decidiu não expulsar duas famílias. Das outras quatro, uma foi direcionada para outro hotel da mesma cadeia e duas acabaram a noite em centros de acolhimento da câmara. Mas a última mulher e o filho tiveram de passar a noite num hostel fora da capital.

O alojamento destas vítimas em hotéis da capital espanhola é resultado de um acordo entre a Câmara Municipal e a cadeia de hotéis, cujo nome não foi revelado para preservar a identidade das vítimas. O porta-voz da área de Políticas Sociais, Família e Igualdade de Género confirma o acordo, justificando que este é um último recurso, utilizado quando os centros de acolhimento da câmara – que têm apenas 96 camas – se encontram cheios.

As trabalhadoras da Rede de Violência de Género de Madrid denunciaram o despejo, através das redes sociais. Estas trabalhadoras já tinham denunciado o acordo com hotéis, afirmando que esta solução deixa as vítimas vulneráveis a serem encontradas pelos seus agressores e sem o acompanhamento psicológico adequado.

En el día de ayer hasta 7 mujeres junto a sus hijes víctimas de violencia de género estaban en habitaciones de hotel en lugar de alojamientos de emergencia por la desidia del Ayuntamiento de Madrid.

Hoy ni siquiera había plaza para ellas por la #ChampionsLeague #LaredNoSOStiene — Trabajadoras Red de Violencia de Género de Madrid (@TrabajadorasVG) May 8, 2024

O porta-voz do gabinete admite que os pedidos de ajuda têm aumentado e por isso é que surgiu o acordo com os hotéis. Mas para o hotel, o incentivo financeiro do futebol falou mais alto: segundo a Telemadrid, mais 4000 adeptos alemães deslocaram-se à capital espanhola para o jogo da Champions e os quartos mais baratos na cidade passavam dos 300 euros por noite.