Chama-se Lisboa 2023 e está disponível desde esta terça-feira nas duas principais lojas de aplicações para smartphone. Desde mapas, uma agenda detalhada ou contactos úteis para usar em caso de necessidade, a aplicação tem ainda uma área dedicada a orações, leituras e os textos dos principais eventos da próxima semana.

Desenvolvida pela Bliss Applications e disponibilizada pela Meo, que é parceira tecnológica da JMJ Lisboa 2023, a app pode ser descarregada de forma gratuita, tanto para o sistema operativo Android como para iOS.

Não é a primeira vez que é usada uma aplicação para ajudar os peregrinos com questões de logística – já desde a Jornada de Madrid, em 2011, que têm sido desenvolvidas soluções do género para apoiar os participantes no encontro de jovens. Nesta edição, a app foi desenvolvida de raiz, o que representou um desafio para a Bliss Applications. Pedro Varela, responsável comercial da empresa, diz em comunicado que este trabalho “é tanto um privilégio como uma responsabilidade enorme”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.