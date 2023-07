O final do mês de julho foi o escolhido pela Samsung para apresentar a quinta geração dos seus smartphones dobráveis, que diz serem “líderes de mercado”. A tecnológica sul-coreana, que também revelou novidades no campo dos relógios inteligentes, destaca que os novos telemóveis têm “um forte desempenho e uma bateria otimizada alimentada pelo mais recente processador”.

“Experiências únicas”, um “design elegante e compacto”, “inúmeras opções de personalização” e um “desempenho poderoso”. São as promessas feitas, em comunicado, pela empresa relativamente ao Fold 5 e ao Flip 5, as duas novidades no segmento Galaxy Z (designação que é dada ao segmento de equipamentos dobráveis da Samsung).

O presidente e responsável da área de experiências mobile da Samsung, TM Roh, acredita que a tecnológica está a “revolucionar a indústria móvel com os seus dobráveis ao definir o padrão e melhorando continuamente a experiência”. “O Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5 são os mais recentes equipamentos que comprovam o nosso compromisso em satisfazer as necessidades dos nossos clientes através de tecnologia inovadora”, acrescentou.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.