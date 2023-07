Atleta russa ficou 50 minutos sentada em protesto por adversária ucraniana a ter deixado de mão estendida

No final, as duas atletas foram eliminadas. Uma por ter perdido o combate, a outra por ter sido desqualificada. Assim, a búlgara Yoanna Ilieva não teve de subir à pista na segunda ronda e seguiu em frente sem competir.

Mykhailo Podolyak, conselheiro de Volodymyr Zelensky, divulgou no Twitter uma fotografia de Anna Smirnova com um soldado russo. “A fotografia mostra a esgrimista russa que a ucraniana Olga Kharlan se recusou a apertar a mão no Mundial após vencer numa luta justa. Como se pode ver, Smirnova admira abertamente o exército russo, que está a matar ucranianos e a destruir as nossas cidades. A Federação Internacional de Esgrima (FIE) desclassificou a representante ucraniana por não apertar a mão da russa. FIE, não devia ser tomada uma posição? O dinheiro russo não cheira a sangue?”, escreveu o dirigente ucraniano.

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX

