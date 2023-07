Durante um concerto em Las Vegas este sábado, um membro da plateia atirou uma bebida a Cardi B. A rapper norte-americana não gostou e fez uma expressão facial que demonstrava a sua indignação — e decidiu reagir.

Em reação, Cardi B parou o concerto e atirou o microfone com que estava a atuar contra o membro da plateia que lhe atirou a bebida. Como mostra o vídeo publicado nas redes sociais, uma equipa de seguranças retirou-o depois do local.

A concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage. Video captured her response https://t.co/FNLQTpQkIG pic.twitter.com/GBFoaNoqoB

— CNN (@CNN) July 30, 2023