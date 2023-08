Desde as longas filas aos preços altos, para os fãs de Beyoncé conseguir um bilhete para a digressão do álbum Renaissance pode não ser uma tarefa fácil. Para alguns dos concertos que a artista está a dar nos Estados Unidos, a Ticketmaster apresentou a possibilidade de serem comprados bilhetes para lugares sem vista para o palco.

Aqueles que não conseguiram à primeira tiveram este fim de semana a possibilidade de adquirir bilhetes para estarem presentes no concerto, que se realizou esta segunda-feira, no MetLife Stadium em New Jersey. Porém, apenas para lugares para trás do palco, sem vista para a cantora que está em digressão pela primeira vez em sete anos.

De acordo com a revista The Times, a Ticketmaster está a vender bilhetes mais baratos para os padrões habituais de Beyoncé — mesmo assim custam 157 dólares — mas que são apenas “para ouvir”. Os fãs que já compraram estes bilhetes, como é o caso de Ryan Bloomquist, parecem não se arrepender.

O ator, que também aparenta ser um grande fã da artista, partilhou na rede social X (anteriormente Twitter) uma imagem de um desses lugares, que têm uma linha de visão restrita. Apesar disso, escreveu que não eram “nada maus” para serem classificamos como “sem vista”.

Not bad for “no view” pic.twitter.com/VUGHmMsgTw — Ryan Bloomquist (@ryanbloomquist) July 31, 2023

Beyoncé, que dá voz a sucessos como “Cuff It”, “Single Ladies” e “Formation”, não é a primeira artista a oferecer a possibilidade de os fãs comprarem bilhetes para trás do palco nos Estados Unidos. Este ano, com a digressão “The Eras Tour” — que passará por Portugal no próximo mês de maio —, Taylor Swift também já o tinha feito.