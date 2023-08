A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, comparou, esta terça-feira, o ataque a Moscovo no passado dia 30 de julho com o ataque terrorista em Nova Iorque, a 11 de setembro de 2001, classificando os métodos do regime ucraniano como terroristas, segundo a Tass.

“Vamos olhar para outro exemplo: o ataque de 11 de setembro às Torres Gémeas. Causou um enorme número de baixas, mas os métodos forma os mesmos”, disse a diplomata, citada na agência de notícias russa.

Maria Zakharova acrescenta que o local atingido na capital russa “é um local civil, que apenas conta com escritórios e um centro de negócios, assim como com edifícios habitacionais — um grande número de apartamentos residenciais — e também edifícios de administração civil que nada tem de militar”.

Em sentido inverso, quando questionado sobre se a presidência russa concordava com essa comparação, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou de forma lacónica: “Não, não vemos isso”.

Apesar de não apoiar a comparação de Maria Zakharova, o porta-voz do Kremlin reconheceu, citado pela agência de notícias RIA, que “é óbvio” que existe uma ameaça à Rússia — e que o país fará de tudo para travar este tipo de ataques.