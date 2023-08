Na noite desta terça-feira, a primeira das duas super-luas de agosto adornou os céus em todo o mundo. O fenómeno ocorre quando uma lua cheia está no ponto de maior aproximação do satélite da Terra, fazendo com que pareça até 14% maior e 30% mais brilhante do que o normal. Se não conseguiu observar esta super-lua, não se preocupe: a 30 de agosto ela volta aos céus, para fechar bem o mês de verão.

A segunda super-lua de agosto, por ser a segunda do mês, terá o nome de Lua Azul, e não voltaremos a ter outra até 31 de maio de 2026, de acordo com o site EarthSky.

Ao longo do ano haverá quatro super-luas seguidas: a de julho que já passou, as duas em agosto e mais uma na noite de 28 para 29 de setembro.

O início de 2023 foi também marcado pelo mesmo fenómeno. Nos meses de janeiro, fevereiro e março houve já outras três super-luas mas foram luas novas, quando a Lua está entre a Terra e o Sol, e o seu brilho não é visível.

É quando passa mais próxima da Terra que a Lua parece maior — esse momento chama-se perigeu. Desta vez esteve a 357.530 quilómetros, e ainda mais próxima no final do mês, a 357.344 quilómetros — a distância média entre os dois astros é de 384.472 quilómetros.

Nas redes sociais estão a ser partilhadas fotografias e vídeos da super-lua na noite de 1 para 2 de agosto de vários pontos do planeta, desde a China aos Estados Unidos, Nova Iorque, por exemplo.