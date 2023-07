Esta segunda-feira, dia 3 de julho, poderá ser boa ideia espreitar pela janela quando já for de noite. Isto porque do lado de fora poderá ver-se o fenómeno que mostra de forma mais clara a lua a olho nu: uma super-lua, a primeira deste ano.

A imagem da lua completamente redonda e branca, a brilhar no céu escuro, como descreve o ABC, tem uma explicação simples e acontece quando se cruzam dois fenómenos: a fase da lua cheia e a do “perigeu”, ou o momento em que a lua está mais perto da terra, uma vez que esta é ligeiramente achatada.

Também em agosto e setembro haverá super-luas para observar, mas esta é especial: será a maior do ano, além de parecer desta vez 16% mais brilhante do que é habitual.

Na terça-feira continuará a ser visível, mas parecerá a olho nu menos brilhante e grande do que no primeiro dia. De qualquer das formas, a melhor maneira de a observar será a partir de um lugar com pouca luz, preferencialmente “elevado”, explica o ABC.

Segundo as contas do Público, a lua estará desta vez a 361.934 quilómetros de distância da Terra, sendo que normalmente a distância ronda os 384 quilómetros. Outra curiosidade é que esta super-lua é também conhecida como lua do Cervo, por coincidir com uma altura do ano em que estes animais crescem visivelmente e começam a ter chifres maiores.