A Proteção Civil alertou esta quinta-feira para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias, devido à previsão de aumento da temperatura, mantendo o país em alerta amarelo para risco de incêndios rurais.

“As condições meteorológicas que vamos ter nos próximos ditam-nos que qualquer pequena ocorrência poderá tornar-se numa grande ocorrência”, disse secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, num ‘briefing’, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, em Oeiras.

Patrícia Gaspar adiantou que haverá uma mudança no quadro meteorológico nos próximos dias com um aumento da temperatura e uma redução dos níveis de humidade. De acordo com o comandante nacional de emergência e proteção civil da ANEPC, André Fernandes, será verificado “um vento mais seco em todo território”, a humidade vai estar nos 30% e “a temperatura máxima vai subir gradualmente, podendo atingir os 40º em várias zonas do país e 35º e 37º na região de Lisboa no sábado e no domingo, respetivamente”.

Devido ao aumento do risco de incêndios rurais nos próximos dias, André Fernandes explicou que foi decidido manter o estado especial de alerta no nível amarelo para os incêndios rurais e as medidas para operacionalização na região de Lisboa e Vale do Tejo, com reforço de dois corpos de bombeiros, tendo um acréscimo de 150 operacionais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O comandante da ANEPC indicou que os operacionais estarão em pontos estratégicos, em Abrantes e Almeirim, no distrito de Santarém. Segundo André Fernandes, haverá reforço do efetivo disponível da força especial da Proteção Civil da GNR, com aumento do estado de prontidão.

“Foi solicitado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para as suas equipas, de sapadores, brigadas ou as forças especiais de bombeiros, passarem a deixar de fazer ações de silvicultura e passarem a estar dedicadas às ações de vigilância”, acrescentou.

A ANEPC também irá preposicionar os bombeiros em todo país em pontos estratégicos já definidos. André Fernandes adiantou ainda que o tempo quente e seco poderá estender-se até à próxima quarta-feira.

A secretária de Estado da Proteção Civil apelou a todos os portugueses para evitarem o uso de fogo nos espaços florestais e rurais e seguirem os conselhos de hidratação da Direção-Geral da Saúde.