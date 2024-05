Um incêndio de grandes proporções deflagrou, esta quarta-feira, nos escritórios da gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, nos arredores de Copenhaga, de acordo com os bombeiros da capital.

“É um incêndio enorme. Temos cerca de 100 bombeiros no local“, disse à agência de notícias AFP o chefe de operações dos bombeiros, Martin Smith, acrescentando que todas as pessoas foram retiradas do edifício, localizado em Bagsvaerd, na parte norte da área metropolitana de Copenhaga.

O incêndio começou num contentor de uma área em construção e espalhou-se pelo telhado de um edifício de escritórios adjacente, também propriedade da empresa, acrescentou Smith.

Grandes nuvens de fumo cinzento eram visíveis a 30 quilómetros do incêndio, informou a agência de notícias dinamarquesa Ritzau.

O incêndio ocorreu menos de uma semana após outro ocorrido em 16 de maio, de outra área em construção da Novo Nordisk, em Kalundborg, que não teve impacto na produção dos medicamentos.