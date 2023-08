A obra do pintor David Hockney é conhecida pelas cores exuberantes e quem melhor para ser o seu mais recente modelo do que o cantor Harry Styles. Encontraram-se na Normandia, no norte de França, onde está o estúdio de pintura do artista e foi lá que o retrato aconteceu. O pintor de 86 anos imortalizou a estrela da música de 29 numa tela que irá ser exibida na National Portrait Gallery, em Londres.

O cantor, que passou por Lisboa para um concerto no passado mês de julho, é famoso pelas escolhas de guarda-roupa, da exuberância da moda que usa em palco às escolhas inesperadas na passadeira vermelha ou mesmo no dia a dia. Para este retrato, o modelo usou calças de ganga, um top branco, um casaco de malha com riscas laranja e amarelas e um colar de pérolas. Uma página de fãs do músico partilhou o retrato e uma imagem de ambos durante a pintura.

O retrato de Harry Styles faz parte de uma série de 33 novos retratos que vão estar expostos pela primeira vez na exposição “David Hockney. Drawing for Life” que vai estar patente na National Portrait Gallery entre 2 de novembro de 2023 e 21 de janeiro de 2024. Outras pessoas retratadas para esta exposição são a designer de moda Celia Birtwell, o curador e antigo companheiro do artista, Gregory Evans, e ainda pessoas da comunidade da Normandia onde vive Hockney, segundo relata a Sky News.

Esta exposição vai contar com cerca de 160 obras de coleções públicas e privadas, incluindo o arquivo do artista. Além dos retratos, vão estar em exibição desenhos a lápis de cor que foram feitos em Paris no início da década de 1970 e desenhos da década de 1980, altura em que Hockney fazia um auto-retrato por dia durante dois meses. As obras foram concebidas com materiais como lápis, pastel, tinta e aguarela, mas o artista usou ainda a sua câmara de 35 mm e apps do iPhone e do iPad. A exposição estava inicialmente planeada para 2020 e chegou a abrir ao público, mas apenas durante 20 dias. Depois fechou por causa da pandemia de Covid 19. As 33 pinturas serão assim acrescentadas à exposição inicial.

A National Portrait Gallery reabriu ao público no passado dia 22 de junho depois de ter estado encerrada para obras desde a primavera de 2020.