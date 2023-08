O secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) classificou esta segunda-feira como “histórica” e “um momento de afirmação” a participação portuguesa nos Jogos Mundiais Universitários, competição na qual os atletas nacionais conquistaram sete medalhas.

A missão portuguesa conquistou sete medalhas nos Jogos Mundiais Universitários, em Chengdu – China. Uma missão histórica, a mais medalhada de sempre. Mais um momento de afirmação de uma jovem geração muito promissora no Desporto português!”, escreveu João Paulo Correia, na rede social Twitter. https://twitter.com/jpcorreia_sejd/status/1688476270831583232

Nos Jogos Mundiais Universitários, também conhecidos como Universíadas, que decorrem até terça-feira, Portugal conseguiu três medalhas de ouro e quatro de prata.

No atletismo, Mariana Machado foi ouro nos 5.000 metros, tal como João Coelho nos 400 metros, e na natação Gabriel Lopes conquistou o ouro nos 200 metros estilos.

Em Chengdu, na China, conseguiram medalhas de prata a nadadora Camila Rebelo, nos 100 e 200 metros costas, Eliana Bandeira no lançamento do peso, e Décio Andrade, no lançamento do martelo.