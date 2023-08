O Sporting de Braga defronta nesta terça-feira o praticamente desconhecido Backa Topola, em casa, pelas 20h, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, a cuja fase de grupos tenta chegar pela terceira vez.

Os bracarenses têm 100% de sucesso nas fases preliminares da Liga dos Campeões, já que as superaram nas duas vezes em que as disputaram, em 2010/11 e 2012/13, mas para repetir o feito têm que eliminar o vice-campeão sérvio e disputar ainda um play-off.

O Sporting de Braga, com um plantel às ordens do treinador Artur Jorge teoricamente mais forte do que na época passada, apresenta como principal argumento um registo de cinco vitórias, um empate e uma derrota na pré-temporada.

O Backa Topola já começou oficialmente a época, tendo somado um triunfo e um empate nas duas primeiras jornadas do campeonato sérvio, no qual segue na terceira posição, com quatro pontos, a dois do Estrela Vermelha, primeiro, e do Cukaricki, segundo.

Caso afaste o Backa Topola na terceira pré-eliminatória, que tem a segunda mão em 15 de agosto, na Sérvia, o Sporting de Braga poderá defrontar o Panathinaikos ou o Marselha no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Se ultrapassarem os sérvios, os bracarenses vão jogar a primeira mão do play-off em casa, em 22 ou 23 de agosto, e a segunda mão fora, em 29 ou 30 de agosto, sendo que o vencedor garantirá uma vaga na fase de grupos da Champions, em que já estão Benfica e FC Porto.