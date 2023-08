Numa altura em que o governo britânico cortou laços com a Greenpeace após um protesto em casa de Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, foi descoberta uma ligação entre a organização ambiental e o candidato escolhido pelo Partido Trabalhista para concorrer nas eleições parciais do círculo eleitoral de Mid Bedfordshire.

Foi em novembro do ano passado, segundo o The Telegraph, que Alistair Strathern, de 33 anos, se mascarou de zombie — juntamente com outros voluntários da Greenpeace — para protestar à porta do Ministério do Interior do Reino Unido devido à nova Lei de Ordem Pública. Essa legislação, que foi introduzida no país em resposta a protestos por parte de grupos ambientalistas, permite que as autoridades revistem os manifestantes e impõe penas de até 12 meses de prisão àqueles que bloqueiem estradas ou que interfiram com infraestruturas nacionais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com a cara branca e maquilhagem a imitar sangue ao redor da boca, Alistair Strathern posou junto ao ministério britânico ao lado da mulher, Megan Corton-Scott, que é responsável política da Greenpeace. Além desse protesto, avança o The Sun, participou também noutro à porta do Parlamento do Reino Unido lutando, uma vez mais, contra a legislação que tenta reprimir movimentos como o Just Stop Oil.

Licenciado em Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford, Alistair Strathern é vereador no município de Waltham Forest, no nordeste de Londres. Além disso, trabalha para o Banco de Inglaterra como “líder climático” na área de seguros. Foi o candidato escolhido pelos trabalhistas para concorrer às eleições que se vão realizar para substituir a deputada conservadora Nadine Dorries.

O The Telegraph recorda que Nadine Dorries renunciou ao cargo no mês passado depois de lhe ter sido negado um título nobiliárquico. É por isso que terão de ser realizadas eleições parciais no círculo eleitoral de Mid Bedfordshire, que era representado na Câmara dos Comuns do Parlamento britânico por Dorries há quase duas décadas.

Atualmente, não existe uma data para as eleições porque Nadine Dorries ainda não se demitiu formalmente. Após o protesto em casa de Rishi Sunak, que levou à detenção de cinco ativistas na semana passada, Downing Street proibiu os departamentos governamentais de se relacionarem com a Greenpeace.