O candidato a Presidente do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado esta quarta-feira, baleado por desconhecidos ao sair de um comício de campanha numa área central da capital, Quito, informou o governo ao início da madrugada. Já esta manhã anunciou que estava decretado o estado de emergência por dois meses no país, informa a EFE, agência de notícias espanhola.

#ULTIMAHORA | Estado de excepción por 60 días en Ecuador tras el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. pic.twitter.com/RlTmjSsRhQ — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 10, 2023

O ministro do Interior, Juan Zapata, garantiu que o ataque foi realizado por assassinos contratados que também feriram outras pessoas. O suspeito do crime acabou também por morrer às mãos dos seguranças.

O ataque ocorreu ao final da tarde, no exterior de um coliseu onde Villavicencio, que era deputado na Assembleia Nacional e uma das vozes que se insurgia contra a corrupção e o crime organizado, reunira com apoiantes no âmbito da campanha eleitoral para as eleições de 20 de agosto.

Villavicencio, identificado como um crítico do ex-Presidente Rafael Correa (2007-2017) — era um dos poucos candidatos que estabelecia ligações entre os gangues e membros do governo — deslocava-se com proteção policial face às ameaças que recebera semanas antes.

Segundo a imprensa local, agentes especiais estavam a investigar a possibilidade de um artefacto explosivo ter sido colocado no local onde o candidato realizava o evento de campanha.

O homicídio de Villavicencio ocorre numa altura em que o país está a sofrer uma escalada de violência devido às ações do crime organizado.

Todos os dias há múltiplas notícias de homicídios, extorsões, ataques com explosivos, entre outros crimes, que têm semeado o terror entre os equatorianos há mais de dois anos.

O Equador fechou 2022 com a maior taxa de mortes violentas da história, registando 25,32 por 100.000 habitantes, a grande maioria associada, segundo o Governo, ao crime organizado e ao tráfico de droga, que ganhou força na costa e transformou os portos em pontos de saída para a cocaína que chega à Europa e à América do Norte.

A luta contra a criminalidade é uma das principais promessas dos candidatos que aspiram a suceder ao conservador Guillermo Lasso como Presidente nas eleições gerais extraordinárias marcadas para domingo.

Para além de Villavicencio, são candidatos às eleições presidenciais o ambientalista Yaku Pérez, a antiga deputada Luisa González, o especialista em segurança Jan Topic, o ex-vice-Presidente Otto Sonnenholzner, o político Daniel Hervas, o empresário Daniel Noboa e o independente Bolívar Armijos.