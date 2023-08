José Sócrates aproveitou a apresentação do livro de crónicas sobre o governo de Jair Bolsonaro para contar à plateia que Augusto Santos Silva, “que mandou calar a extrema-direita” durante a sessão comemorativa do 25 de Abril na Assembleia da República, aplaudiu Sergio Moro durante uma palestra que o antigo ministro da Justiça do Brasil deu em Portugal.

“Vou contar uma história. Em 2019, o ministro da Justiça do Brasil fez uma palestra, num evento chamado ‘Conferências do Estoril’, ao lado da ministra da Justiça de Portugal [Francisca Van Dunem]. Entretanto, não sei por que razão, estava lá o então ministro dos Negócios Estrangeiros [Augusto Santos Silva] na primeira fila, a aplaudi-lo”, contou.

“Ele é a mesma pessoa que agora, no último 25 de Abril, enquanto presidente da Assembleia da República, aplaudiu Lula e mandou calar a extrema-direita portuguesa…”, afirmou, provocando risos entre a audiência, segundo o Diário de Notícias.

O episódio foi lembrado por Sócrates durante a apresentação de Os Anos Bolsonaro, Crónicas de Tempos Sombrios, livro que reúne textos publicados na revista brasileira Carta Capital durante os anos de governo de Bolsonaro. A apresentação aconteceu esta terça-feira à noite, na Casa de Portugal, em São Paulo.

Durante a sessão de terça-feira, o ex-primeiro-ministro português, acusado de três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos no âmbito do processo “Operação Marquês”, descreveu as crónicas como “textos de análise mas também de ação, de quem queria intervir porque aquilo que o Brasil passou nestes quatro anos não foi só um problema dos brasileiros — foi um problema do mundo”, citou o Diário de Notícias.