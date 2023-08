A justiça brasileira condenou o autor do ataque a uma creche no estado de Santa Catarina, que matou cinco pessoas — incluindo 3 crianças — a 329 anos e 4 meses de pena de prisão efetiva.

Fabiano Kipper Mai, de 20 anos (tinha 18 na altura do ataque) foi também condenado a pagar indemnizações às famílias das vítimas mortais e dos feridos do ataque, que vão desde os 40 mil reais (cerca de 7 mil e 500 euros) até aos 500 mil (cerca de 93 mil euros).

A condenação surgiu após um julgamento de apenas dois dias. Segundo o portal de notícias brasileiro UOL, a equipa de defesa do jovem tentou alegar insanidade mental, tese que não convenceu os jurados, que deram como provado que Kipper Mai sabia o que estava a fazer e premeditou o ataque.

O juiz Caio Taborda condenou o jovem por cinco homicídios qualificados e 14 tentativas de homicídio, referindo-se às crianças e educadoras que se fecharam numa sala da creche que Fabiano Kipper Mai tentou, em vão, invadir.

Durante o julgamento, o arguido optou por não estar presente na sala aquando da leitura da acusação, refere a Folha de São Paulo.

Na manhã de 4 de maio de 2021 Fabiano Kipper Mai invadiu uma creche em Saudades, na zona oeste de Santa Catarina e, armado com duas facas, matou cinco pessoas: uma educadora de infância, uma funcionária e três crianças com idades entre os 6 meses e os dois anos.

As razões que motivaram este violento ataque nunca foram clarificadas. O jovem não tinha antecedentes criminais ou violentos e, de acordo com todos os que o conheciam, vinha de uma família pacata e bem inserida na comunidade. Durante a investigação ao crime, as autoridades apuraram que Kipper Mai tentou comprar armas de fogo quase um ano antes do ataque à creche.