Depois de o Parlamento Europeu ter pedido ao Tribunal Penal Internacional que emitisse um mandado de detenção contra Lukashenko por estar envolvido nas transferências ilegais de crianças ucranianas, o Presidente da Bielorrússia veio justificar a sua participação no processo de retirada dos menores dizendo que no Ocidente estão a ser “desmembradas” para tráfico de órgãos.

“Crianças da Ucrânia são levadas para o Ocidente e lá são desmembradas e os seus órgãos retirados”, afirmou, citado na agência noticiosa Belta e na Nexta.

