O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, comprometeu-se esta sexta-feira a aplicar no setor social do país fundos estatais venezuelanos retidos no Novo Banco, cujo desbloqueio foi decidido pela Justiça portuguesa, e a continuar a recuperar ativos no estrangeiro.

“Deu-se uma decisão em Portugal, uma decisão de um tribunal comprometido com a justiça e à lei internacional. A Venezuela não renunciou nem renunciará a lutar para resgatar todo o dinheiro que pertence aos venezuelanos, todos os bens que pertencem aos venezuelanos”, disse o governante a respeito da decisão judicial portuguesa sobre os activos retidos no Novo Banco, conhecida na quarta-feira.

Maduro falava no Palácio Presidente de Miraflores, em Caracas, durante uma cerimónia de criação de zonas económicas especiais, que reuniu empresários, deputados, investidores, governadores de estados e representantes do corpo diplomático acreditado no país.