O ciclista checo Daniel Babor (Caja Rural-Seguros RGA) venceu este domingo ao sprint a quarta etapa da Volta a Portugal, em que João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) assumiu a liderança da classificação geral individual.

Babor, de 23 anos, cumpriu os 184,5 quilómetros entre Estremoz e Castelo Branco em 4:36.26 horas, batendo sobre a meta o espanhol Ando Lopez (Euskaltel-Euskadi), segundo, e João Matias, terceiro.

Nas contas da geral, antes de a Torre, na Serra da Estrela, testar os candidatos à vitória final, Matias beneficiou da bonificação de tempo na chegada para ultrapassar Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor), agora segundo, a dois segundos, com o alemão Lukas Meiler (Vorarlberg) em terceiro, a seis segundos.

Na segunda-feira, a quinta etapa liga Mação à Covilhã em 184,3 quilómetros, com a ‘mítica’ chegada no alto da Torre a coroar o esforço do pelotão, no primeiro dia de alta montanha, que inclui ainda subidas a Portela (quarta categoria) e Orvalho (terceira).