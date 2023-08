De modo a impedir o avanço da contraofensiva ucraniana, as forças russas terão coberto de minas partes do sul da Ucrânia, obstáculos que estarão agora a atrasar o avanço do exército de Kiev em direção ao Mar Negro. A Ucrânia admite não ter homens nem equipamento de desminagem suficientes para neutralizar todas as minas e pede ajuda aos países aliados.

Ao Guardian, o ministro da Defesa ucraniano fez um apelo para que estes países aumentem e acelerem o envio de equipamentos de desminagem e para que forneçam treino de desminagem aos ucranianos. Há zonas em que o exército está a desenterrar cinco minas para cada metro quadrado, avançou Oleksii Reznikov. “Nesta fase da nossa campanha de desocupação, precisamos de mais equipamentos de desminagem, desde redes de arrasto de minas até torpedos de Bangalore”, afirmou o responsável.

À medida que a Rússia atinge, com recurso a artilharia, as brigadas de desminagem, a Ucrânia vai perdendo os chamados sappers, soldados com funções de engenharia e que têm a tarefa de remover as minas para que as forças pesadas possam depois avançar. Em Donetsk, por exemplo, uma brigada ativa em torno de Staromaiorske, uma aldeia recentemente reconquistada pela Ucrânia, disse que tinha 30 homens, mas na realidade eram 13, sendo que apenas cinco estavam operacionais. Os restantes sofreram ferimentos causados pelas forças russas, que atacam com frequência estas unidades. Alguns também acabam por ficar feridos em resultado da ativação de minas.

Reznikov alerta que o número de sappers não está sequer próximo do necessário para desminar a linha da frente, que se estende por mais de mil quilómetros.

“Hoje, a Ucrânia é o país mais minado do mundo. Os campos minados russos são um sério obstáculo para as nossas tropas, mas não intransponível. Temos sappers qualificados e equipamentos modernos, mas são extremamente insuficientes”, realça o responsável. A Ucrânia tem cinco batalhões de engenharia, divididos em 200 brigadas.

Alguns países, como o Reino Unido, já estão a dar formação de desminagem a soldados ucranianos mas o ministro da Defesa pede maior rapidez no processo. O treino “deve ser rápido e sistemático. Os sappers são necessários aqui e agora. O trabalho deles salva vidas”, realça Oleksii Reznikov.