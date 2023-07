Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Um soldado ucraniano voltou à guerra da Ucrânia, na região sul de Zaporíjia, depois de perder a perna quando, no verão passado, durante uma missão de combate, pisou numa mina preparada para detetar passos e destruir tudo no seu raio de ação, noticiou o Telegraph.

Mykolai Rusetskyi, também conhecido como “Molot”, que significa martelo, foi fotografado sentado numa trincheira com a sua prótese na perna a retirar o seu uniforme de camuflagem na linha da frente da contraofensiva ucraniana.

Para trás ficaram meses de recuperação. Primeiro aprendeu a andar com muletas, depois com a prótese. Assim que se sentiu capaz, “Molot”, que é de Mikolaiv, não hesitou em regressar às fileiras que tentam recuperar terreno conquistado pelos russos: “Vou deixar a tristeza e o luto para depois! E agora só Vitória”, escreveu na sua rede social. Mykolai já não integra uma brigada de assalto — estava na 79ª quando a mina lhe desfez o pé esquerdo — mas sim de uma unidade de combate da polícia ucraniana.

O acidente que acabou por o fazer perder a perna esquerda não foi o único drama que “Molot” viveu no verão de 2022: um mês antes, a mãe morrera na sequência de um ataque de mísseis russos.

????????Ukrainian soldier, code name Molot (hammer), who lost his leg in a battle with the Russian troops and came back to the frontline with the prosthetic leg, sits in a trench on the frontline in the Zaporizhzhia region.

