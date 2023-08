Dois turistas norte-americanos foram encontrados a dormir na Torre Eiffel de Paris na passada segunda-feira de manhã. Terão pago os bilhetes na noite anterior e, depois, esconderam-se da segurança, revelou esta terça-feira o operador do monumento. A história é contada pelo jornal The Guardian.

Os seguranças terão acordado os homens na manhã de segunda-feira, quando faziam as suas rondas no horário habitual de abertura da Torre Eiffel, às 9h, de acordo com a Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (Sete). Terão ficado “retidos” e passado lá a noite “devido ao seu estado de embriaguez“, revelaram ainda os procuradores de Paris ao noticiário Agence France-Presse.

Os homens, embriagados, passaram a noite num local que está, por norma, fechada ao público. No entanto, segundo a Sete, não representava nenhum perigo. O local encontra-se entre o segundo e o terceiro piso da torre.

Uma fonte policial revelou que os homens pagaram um bilhete no domingo, pelas 22h40, e depois saltaram as barreiras de segurança enquanto desciam as escadas do topo da torre. Terão ficado, alegadamente, demasiado embriagados para voltar a sair, tendo passado assim a noite de domingo por baixo das estrelas de Paris.

Segundo a mesma fonte, foi uma unidade especializada no salvamento de pessoas que se encontram em alturas perigosas a resgatá-los. Os homens foram levados para a esquadra e interrogados. A empresa Sete, da Torre Eiffel, confirmou que iria apresentar queixa criminal contra os dois homens.

A abertura do monumento na segunda-feira de manhã foi atrasada durante cerca de uma hora devido ao incidente.