Uma colisão entre dois elétricos de passageiros esta quinta-feira na Avenida 24 de Julho, na zona da estação do Cais do Sodré, em Lisboa, provocou, pelo menos, 13 feridos ligeiros. O número foi avançado à Rádio Observador pelo Regimento dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. A mesma fonte adiantou que o acidente envolveu um total de 9 viaturas.

O choque, que aconteceu pelas 17h16, avançado pela Rádio Renascença e confirmado pela Rádio Observador também pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa, tem no local 37 operacionais e 12 viaturas.

Os 13 feridos ligeiros são 3 crianças e 10 adultos, adiantou à agência Lusa uma fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara de Lisboa. Oito dos feridos foram transportados para o hospital, com traumas no nariz, lombar e membros superiores.

Entre estas oito vítimas, estão dois cidadãos franceses, dois checos, um norte-americano, um espanhol, um italiano e um português, adiantou à mesma agência uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

A circulação do elétrico está interrompida naquela zona, uma vez que um dos veículos ficou imobilizado por uma questão mecânica, mas a circulação dos autocarros está a decorrer normalmente, confirmou à Lusa a Proteção Civil Municipal.

No grupo de Facebook “Vigilantes da Estrada”, foi partilhada pelas 18 horas uma imagem tirada a partir de um comboio parado na estação do Cais do Sodré, que mostra os veículos dos bombeiros no local.