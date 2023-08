Os canais que transmitiam a Primeira Liga para Brasil, França e Inglaterra não renovaram o contrato de direitos televisivos com a Liga Portugal. A jornada inaugural do Campeonato já não pôde ser visto em nenhum destes três países, num cenário que se vai manter este fim de semana.

O canal francês RMC optou por deixar de transmitir o Campeonato, segundo o L’Équipe, para ter espaço na grelha para outras modalidades, nomeadamente desportos de combate. Inclusivamente, a estação televisiva deixou de fazer parte do acordo conjunto com o Canal+ para a difusão da Premier League.

Também no Brasil, os apreciadores da Primeira Liga estão com dificuldades em ter acesso aos jogos. O campeonato português era transmitido através do serviço de streaming da Disney, o Star+, onde estão incluídos conteúdos da ESPN, mas deixou de estar disponível.

Em Inglaterra, a TNT Sports transmitia um jogo por jornada na temporada passada. Agora, o canal também divulgou que não estabeleceu um novo acordo com a Liga Portugal. Nas redes sociais, multiplicam-se os comentários contra este cenário.

Sad news as TNT Sport (@footballontnt) formerly at BT Sport in the UK confirm they won’t be showing Primeira Liga football.

Last season they showed 1 game per week.

This is the first time since we started our podcast that their won’t be any Primeira Liga Futebol on UK TV.

— Long Ball Futebol Podcast (@LongBallFutebol) August 12, 2023