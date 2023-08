Surgindo ainda como protótipo, o Lanzador Concept dará origem ao primeiro eléctrico da Lamborghini, que assim coloca de lado, pela primeira vez nos seus 60 anos de história, os imponentes V8 biturbo, bem como os exuberantes V10 e V12 atmosféricos, para revelar o modelo que marca a estreia do construtor nos veículos alimentados exclusivamente por bateria. O Lanzador Concept será apresentado ainda hoje, mas mais tarde devido à diferença horária para os arredores de São Francisco, onde está a decorrer a Monterey Car Week.

Lamentavelmente para a Lamborghini, mas felizmente para os que não têm a sorte de estar nas imediações daquela pequena cidade na costa do Pacífico, as fotos do Lanzador chegaram à Internet antes de serem distribuídas pela imprensa, o que nos permite conhecer o protótipo que vai dar origem ao novo modelo ainda antes dos visitantes da exposição que está a decorrer na Califórnia.

O Lanzador, tal como será hoje exposto, surge como um crossover com quatro lugares e apenas duas portas, mantendo as linhas angulosas típicas da Lamborghini. Acreditamos que para a versão de série, agendada para 2028, o Lanzador facilmente poderá evoluir para uma versão de quatro portas, mantendo as formas actuais, com as traseiras a beneficiar dos fechos das portas dissimulados nos pilares traseiros. Em alternativa, a Lamborghini pode recorrer à mesma solução utilizada pela Ferrari no Purosangue, abrindo as portas traseiras para trás, utilizando o que habitualmente se denomina portas-suicidas.

Comparado com o outro SUV da Lamborghini, o Urus, o Lanzador é mais baixo, parecendo mais uma berlina desportiva ligeiramente mais alta. O objectivo será certamente alinhar pela moda actual, em que os clientes favorecem os SUV e os crossovers, mas também criar espaço para alojar o pack de baterias sob o chassi. O resultado é atraente e agressivo, o que nos parece ser um trunfo para clientes que procurem um veículo mais versátil, capaz de circular dentro e fora de estrada, sem abrir mão do nível de performance de um Lamborghini, mesmo que eléctrico. Neste capítulo é de esperar uma “mãozinha” da Rimac, não só para o sistema de 800V, como para uma solução com quatro motores, dois por eixo. E isso, além de incrementar a potência, permite explorar a vectorização de binário, campo em que a Lamborghini tem vantagem sobre a Ferrari.