O líder chinês Xi Jinping considerou nesta terça-feira em Joanesburgo que a humanidade não quer uma segunda “Guerra Fria, mas sim um ‘um mundo limpo’ e pacífico”.

Numa mensagem lida pelo ministro do Comércio, Wang Wentao, o chefe de Estado da República Popular da China, antigo aliado do partido Congresso Nacional Africano (ANC), de Nelson Mandela, no poder desde 1994 na África do Sul, sublinhou que “muitos mercados emergentes tornaram-se fortes depois de se libertarem do jugo do colonialismo”.

Na capital económica da África do Sul, Wentao declarou que a China continua comprometida com um futuro partilhado com os países do Sul global.

“A hegemonia não faz parte do ADN da China. Estamos firmemente do lado certo da história”, vincou o ministro do Comércio chinês no final do Fórum empresarial dos BRICS, que antecede a 15ª Cimeira de chefes de Estado e de governo do bloco regional na capital sul-africana.

Cerca de 1.500 delegados participaram nesta terça-feira no Fórum Empresarial dos BRICS, organizado pelo Conselho Empresarial do bloco, segundo um porta-voz do governo sul-africano à Lusa.

O evento, que ocorre tradicionalmente na véspera da reunião anual de chefes de Estado e de governo do bloco, foi convocado este ano sob o tema: “Tornar o Crescimento Acelerado e o Desenvolvimento Sustentável uma Realidade”.