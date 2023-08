Em atualização

Depois de a missão russa Luna-25 se ter despenhado na Lua no passado sábado, os olhos estavam postos na missão indiana Chandrayaan-3 que, esta quarta-feira, pelas 13h34 (hora de Lisboa) fez o que nunca ninguém tinha feito: pousar no polo sul da Lua.

“O sucesso pertence a toda a humanidade”, afirmou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que assistiu ao momento a partir da África do Sul. “Todos podemos ter aspirações para a Lua e mais além”, disse, dirigindo-se especificamente aos países do Sul Global. Para o primeiro-ministro da Índia, a missão à Lua é centrada no homem, tal como a abordagem que faz de outros temas, daí defender que esta missão não é só uma vitória para a Índia, mas também para todo o mundo.

Nos últimos dias a sonda indiana encontrava-se numa órbita elíptica em torno da Lua, a cerca de 30 quilómetros de altitude. Pelas 13h14 (hora de Lisboa), tal como planeado, o veículo autónomo ligou os motores e iniciou a descida até à superfície lunar. São esses mesmos propulsores que ajudam a travar a sonda para a pretendida alunagem suave.

Durante a descida, que não foi controlada pela equipa em Terra, a velocidade da sonda teve de descer de 1.680 metros por segundo para pouco mais de três metros por segundo e, depois, praticamente zero a uma altitude de 800 metros para permitir uma descida vertical e uma alunagem suave.

A 150 metros de altitude iniciou-se uma das fases mais críticas da alunagem. Os sensores da sonda avaliaram a superfície lunar para escolher o melhor sítio onde pousar com sucesso. A Organização Indiana de Investigação Espacial (ISRO) conseguiu assim ser a primeira agência espacial a pousar no polo sul da Lua.

A alunagem da Chandrayaan-3 pode ser acompanhada em direto no canal de YouTube da Organização Indiana de Investigação Espacial (ISRO).

Antes da Índia, apenas três países tinham conseguido fazer as suas naves pousar na Lua: Estados Unidos, Rússia e China; mas nenhuma delas o tinha feito no polo sul da Lua, onde existem tantas crateras que a manobra se torna particularmente difícil.

Mesmo a Índia, que envia agora a sua terceira missão à Lua, já viu frustrada a primeira tentativa de alunar, quando Chandrayaan-2 acabou por se despenhar no nosso satélite natural em 2019. Mas estudar o que aconteceu permitiu melhorar a missão atual. O principal objetivo desta terceira missão era, precisamente, pousar suavemente na Lua e manter a sonda funcional após a descida. O interesse no polo sul da Lua é a provável existência de água.

A missão Chandrayaan-3 foi lançada a 14 de julho, quase um mês antes da missão russa (lançada a 11 de agosto), e faz parte desta nova corrida à Lua, na qual Estados Unidos e China (de forma independente) tentarão colocar astronautas na superfície, nomeadamente no polo sul.

O dia 23 de agosto foi escolhido porque é o dia em que nasce o sol no local de aterragem. A missão terminará duas semanas depois com o pôr do sol no horizonte lunar. A missão, composta por uma sonda fixa e um rover alimentados a energia solar, terá assim duas semanas para recolher informação com os seus equipamentos térmicos, sísmicos e de amostragem de rochas.

Chandrayaan-3 Mission:

Here are the images of

Lunar far side area

captured by the

Lander Hazard Detection and Avoidance Camera (LHDAC).

This camera that assists in locating a safe landing area — without boulders or deep trenches — during the descent is developed by ISRO… pic.twitter.com/rwWhrNFhHB

— ISRO (@isro) August 21, 2023