Propostas para reumanizar o mundo na 8.ª edição das Conferências do Estoril

Haverá política internacional e música, risos e preocupação. Tudo isto promete a 8.ª edição das Conferências do Estoril, marcada para 1 e 2 de Setembro, no Campus da Nova School of Business and Economics, em Carcavelos. Sob o tema genérico “Reumanizar o Mundo: Planeta, Paz, Políticas, Pessoas e Saúde”, as Conferências do Estoril apresentam uma agenda que desafia os participantes a um diálogo aberto e inclusivo sobre um futuro mais sustentável, baseado na igualdade, equidade, justiça e paz.

A diversidade de perfis dos oradores convidados é, para já, uma das apostas da iniciativa, já que teremos, entre outros, dois Prémios Nobel, um Prémio Pulitzer e vários recordistas do Guinness. A estes, juntar-se-ão muitos outros oradores, que se dividirão entre o palco principal e outras sessões paralelas, debatendo e lançando propostas sobre temas como as alterações climáticas, o caminho para a sustentabilidade, a tecnologia para o impacto social ou a saúde mental. Mas haverá também tempo e espaço para discussões potencialmente acesas em torno do futuro da democracia e da resistência ao populismo, guerra e crises de refugiados ou o futuro de paz na Europa e no mundo.

A Nova SBE e a NOVA Medical School promovem, em parceria, esta 8.ª edição das Conferências do Estoril contando com o apoio estratégico da Câmara Municipal de Cascais e do Turismo de Portugal, os dois co-anfitriões.