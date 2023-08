Não tardaram a surgir reações ao discurso de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, que disse que não se demitia – depois de tudo apontar para o contrário – após ter dado um beijo a Jenni Hermoso nos festejos do Mundial feminino, gesto considerado por muitos uma agressão sexual. O Conselho Superior do Desporto de Espanha pretende afastar o dirigente das atuais funções. A instituição emitiu um comunicado onde considerou a atitude de Rubiales “absolutamente incompatível com a representação que tem no desporto espanhol e com os valores de uma sociedade avançada como a espanhola”.

O presidente do Conselho Superior do Desporto de Espanha, Víctor Francos, diz que o organismo que comanda já ativou os procedimentos ao seu alcance para destituir Rubiales do cargo de presidente da federação. “A partir deste momento, acabo de acionar todos os instrumentos à disposição do Conselho Superior do Desporto para tomar as medidas oportunas que estão nas nossas mãos, que é analisar as denúncias e analisar a causa”, disse em declarações à Cadena SER.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mais tarde, em conferência de imprensa, Víctor Francos reforçou a posição. “O que o senhor Rubiales fez foi agravar a situação. O governo de Espanha não vai ficar parado. Rubiales disse que não ia sair e que não ia renunciar. Queremos transmitir-lhe uma coisa com todo o respeito pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. O caminho deste governo com a Real Federação Espanhola de Futebol terminou”, afirmou. “Queremos que este seja o #MeToo do futebol espanhol. Aconteceram coisas muito graves que não podem acontecer novamente”.

????️ Víctor Francos, secretario General del CSD: "Este es el #metoo del fútbol español. Hay cosas que no deberían volver a pasar" ???? La rueda de prensa del CSD tras el 'no voy a dimitir' de Rubiales, en directo ????https://t.co/BgWWxphcrn pic.twitter.com/ibP0W3NwiF — MARCA (@marca) August 25, 2023

Borja Iglesias anunciou que não regressa à seleção masculina “até que as coisas mudem e este tipo de atos não fique impune”, como explicou nas redes sociais. “Estou triste e dececionado. Como jogador de futebol e como pessoa não me sinto representado pelo que aconteceu hoje na Cidade do Futebol de Las Rozas”, escreveu o avançado que representa o Bétis.

No entanto, foram as mensagens deixadas pelas jogadoras da seleção feminina, campeãs do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia, que mais se evidenciaram. A vencedora das duas últimas Bolas de Ouro, Alexia Putellas, comentou a situação, mostrando desagrado perante as declarações proferidas por Rubiales. “É inaceitável. Acabou-se. Contigo, parceira”, escreveu no X, antigo Twitter, dirigindo-se a Jenni Hermoso (com que se encontra nesta altura a passar férias nas ilhas Baleares, tal como outras jogadoras).

As reações de jogadoras não se ficaram por aqui. Athenena, jogadora que Rubiales colocou às costas durante os festejos, escreveu “Estamos contigo” na descrição de uma foto de Jenni Hermoso, exatamente a mesma frase escrita por Olga Carmona. “Há limites que não podem ser ultrapassados ​​e não podemos tolerar isso. Estamos contigo companheira”, afirmou Aitana Bonmatí, eleita melhor jogadora do Mundial.

O futebol feminino português também não ficou indiferente ao beijo de Rubiales a Jenni. “Não é falso feminismo. É um discurso vergonhoso de Rubiales! Pior? Os aplausos de toda uma sala”, disse a internacional portuguesa Tatiana Pinto, que joga no Levante. Já Jéssica Silva, também jogadora da Seleção Nacional, pediu medidas. “As futebolistas da seleção espanhola fizeram história! Foram campeãs do mundo pela primeira vez! E agora deviam estar a festejar, sem polémicas, só com alegria! No entanto, estão a lutar por algo que devia ser transversal a todos nós… O respeito. Que se tomem medidas!”.

As futebolistas da seleção espanhola fizeram história! Foram campeãs do mundo pela primeira vez! E agora deviam estar a festejar, sem polémicas, só com alegria! No entanto, estão a lutar por algo que devia ser transversal a todos nós… O RESPEITO.

Que se tomem medidas! — Jéssica Silva (@jessiicasilva10) August 25, 2023

“Vergonha alheia” foi a forma como Iker Casillas, que já foi um putativo candidato à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol até à alteração da data do último sufrágio, descreveu os últimos acontecimentos. “Devíamos passar estes cinco dias a falar das nossas raparigas! Da alegria que nos deram a todos! Para nos orgulharmos de um título que não tínhamos no futebol feminino mas…”.

Bellerín, antigo jogador do Sporting, conhecido pelas intervenções políticas e participação na vida cívica, considera que “o narcisista nunca acredita que cometeu um erro, é capaz de mentir, manipular a verdade e responsabilizar a vítima para manter o seu poder sobre os outros”, em mais uma mensagem de apoio à jogadora do Pachuca.

Na Federação a primeira consequência da polémica foi o anúncio de que Rafael del Amo deixou o cargo de presidente do Comité Nacional de Futebol Feminino Espanhol. Mais quatro responsáveis federativos seguiram o exemplo.

De recordar que toda a sala onde Luis Rubiales discursou aplaudiu o anúnicio de que o dirigente não se ia demitir. Entre os presentes, esteva Jorge Vilda treinador de Jenni Hermoso na seleção.