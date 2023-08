Ainda na ressaca de um verão em que viu sair Fred e De Gea, essencialmente, e contratou Mason Mount, André Onana e o avançado Højlund, o Manchester United até começou bem a temporada ao vencer o Wolverhampton em casa. A segunda jornada da Premier League, porém, trouxe um choque de realidade: uma derrota clara e inequívoca em Londres, perante o Tottenham, que foi também o primeiro desaire dos red devils no novo estádio dos spurs.

Este sábado, novamente em Old Trafford, o Manchester United recebia o Nottingham Forest e teria obviamente de dar uma resposta a uma derrota contra um dos principais rivais — e logo após uma semana com alguns tropeções, com a saída de Mason Greenwood a ser oficializada depois de a reintegração do jovem avançado chegar a ser dada como certa. Na antevisão, Erik ten Hag deixava claro que a equipa tinha de seguir em frente depois da derrota em Londres, mas sublinhava um óbvio puxão de orelhas aos jogadores.

“Aconteceu. Não podemos mudar isso. Pressionámos mal, pouco, e isso é uma exigência aqui se quisermos ganhar jogos. E até estivemos bem nos primeiros 35 minutos, estávamos bem no jogo e dominámos. Devíamos ter marcado pelo menos um golo. Não conseguimos. Depois aconteceram várias coisas durante o jogo e os rapazes distraíram-se, já não estavam a cumprir as suas funções. E um jogador do Manchester United tem de fazer melhor do que isso, a equipa tem de fazer melhor do que isso. Não estou habituado a este tipo de comportamento por parte dos jogadores, porque cumprem sempre”, disse o treinador neerlandês.

Ainda com Mason Mount e o reforço Højlund lesionados, Ten Hag lançava Antony, Bruno Fernandes e Rashford no apoio a Martial, com Diogo Dalot a ser também titular na direita da defesa e Casemiro e Eriksen a formarem a dupla do meio-campo. Do outro lado, num Nottingham Forest que vinha de uma vitória perante o Sheffield United, Steve Cooper apostava em Taiwo Awoniyi enquanto referência ofensiva, com Gibbs-White e Brennan Johnson nas costas, e o campeão mundial Montiel era ainda suplente.

O United a levar 2 em casa aos 5 minutos de jogo ???? ???????????????????????????? @premierleague | @ManUtd 0 x 2 @NFFC #PremierELEVEN pic.twitter.com/J1lEjIi0uN — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 26, 2023

O jogo não podia ter começado pior para o Manchester United: Awoniyi abriu o marcador ao fim de dois minutos, aproveitando uma perda de bola para lançar a velocidade no contra-ataque e bater Onana (2′), e Willy Boly aumentou a vantagem instantes depois na sequência de um canto cobrado na direita (4′). Com apenas cinco minutos cumpridos na partida, os red devils estavam a perder por dois golos de diferença em Old Trafford.

A resposta da equipa de Erik ten Hag surgiu ainda durante a primeira parte, com Eriksen a reduzir a desvantagem na grande área depois de um cruzamento de Rashford na esquerda (17′). Ainda assim, o Manchester United foi a perder para o intervalo e pareceu sofrer mais uma contrariedade pelo caminho, já que o treinador neerlandês trocou Varane por Lindelöf no início da segunda parte, numa substituição que terá estado associada a um problema físico do francês.

Os red devils chegaram mesmo ao empate ainda dentro dos primeiros 10 minutos do segundo tempo e através de uma bela jogada estudada, com Rashford a encontrar Bruno Fernandes na grande área com um passe brilhante e o médio português a assistir de cabeça Casemiro, que só precisou de encostar (52′). Steve Cooper reagiu ao golo sofrido com uma alteração no setor defensivo, trocando Scott McKenna por Niakhaté, e Ten Hag respondeu pouco depois com a entrada de Jadon Sancho para o lugar de Martial.

O Nottingham Forest ficou reduzido a 10 elementos a pouco mais de 20 minutos do fim, quando Joe Worrall foi expulso com cartão vermelho direto por ter derrubado Bruno Fernandes quando o português seguia isolado para a baliza, e a resistência da equipa visitante não durou muito mais. Já dentro do último quarto de hora, Rashford foi carregado em falta na grande área de Matt Turner e Bruno Fernandes, na conversão da grande penalidade, carimbou a reviravolta (76′).

Apesar do péssimo arranque, o Manchester United conseguiu ter a perseverança necessária para ir atrás do resultado e beneficiou da expulsão de Joe Worrall para conquistar a vitória, tendo agora dois triunfos nas primeiras três jornadas da Premier League — e na antecâmara de uma visita ao Emirates, para defrontar o Arsenal, já no próximo fim de semana.