A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ameaçou processar as 79 jogadoras de futebol feminino que assinaram uma carta na qual se recusam a jogar pela seleção do seu país enquanto o presidente da federação, Luis Rubiales, permanecer no cargo.

No comunicado, divulgado este sábado pelo jornal espanhol Marca, a federação afirma que vai tomar as “ações legais necessárias”, lembrando as jogadoras que “jogar pela seleção nacional é uma obrigação para qualquer membro da federação convocado para fazê-lo”.

A reação surge na sequência do beijo entre Luis Rubiales e a jogadora espanhola Jenni Hermoso após a vitória de Espanha no Mundial há uma semana, beijo esse que Hermoso afirma não ter sido consensual. Pouco depois do incidente, a federação emitiu um comunicado no qual Hermoso afirmava que o beijo não só havia sido consensual como ela e Rubiales tinham um relacionamento próximo. Só que, de acordo com a jogadora, essas palavras foram escritas pela federação sem a sua permissão.

No comunicado emitido este sábado, a RFEF reproduz uma série de fotografias do momento, procurando mostrar que Hermoso levantou Rubiales e que não só concedeu o beijo como o instigou. O texto vai ao ponto de incorrer numa descrição pormenorizada do corpo de ambos em quatro fotografias da situação.

“A RFEF vai ativar todas as ações legais necessárias para defender a honra do Sr. presidente da RFEF”, lê-se ainda.

O beijo polémico tem colhido críticas um pouco por todo o mundo, sendo o caso já apelidado de #MeToo do futebol espanhol.