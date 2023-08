Em 2006, Guy Goma entrou no edifício da BBC, em Londres, para uma entrevista de emprego. Por engano, foi confundido com um especialista em tecnologia – que também se chamava Guy mas tinha outro apelido – e acabou por ser entrevistado em direto para o noticiário. Protagonizou um dos momentos mais virais da história da televisão e dos primórdios do YouTube mas, agora, 17 anos depois, Guy Goma decidiu ir para tribunal.

O momento foi colocado no YouTube, logo em 2006, e rapidamente acumulou milhões de visualizações. É por essa razão que o técnico informático, que na altura estava a trabalhar como taxista e procurava uma oportunidade na BBC, decidiu avançar com um processo em tribunal contra a BBC. Hoje com 54 anos de idade, Guy Goma queixa-se de nunca ter recebido os royalties do vídeo nem qualquer pagamento pela entrevista.

Numa entrevista ao podcast Accidental Celebrities, Guy Goma afirmou que deveria ter direito a alguns dos direitos de autor do vídeo e revelou não ter recebido um único “penny” (centavo) ao longo dos anos. Diz ter feito várias tentativas de contacto com a BBC e nunca obteve resposta.

“Vou a tribunal por causa do dinheiro que ganharam com isso. Há quase 20 anos que o utilizam sem me darem um tostão”, afirmou, acrescentando: “Quando vejo que estão a pagar milhões a pessoas aqui e ali, esse clip de vídeo tornou-os mais ricos.”

Guy Goma estava à espera para ser chamado para a sua entrevista de emprego na receção principal do edifício da BBC, em Londres, quando o seu nome foi chamado. Um produtor do noticiário foi enviado para a receção errada à procura do especialista Guy Kewney, o verdadeiro entrevistado, e perguntou a uma rececionista se o tinha visto.

Quando o produtor perguntou a Guy se era o Guy Kewney, o técnico informático ouviu apenas o primeiro nome e pensou que estava a ser direcionado para a sua entrevista de emprego.

Em vez disso, foi levado para o estúdio, maquilhado e colocado em frente a uma câmara com um microfone. Apenas se apercebeu do erro quando a jornalista Karen Bowerman o apresentou como Guy Kewney e começou a questioná-lo sobre a batalha judicial entre Apple Computer e a Apple Corps pelo direito ao logótipo da marca.

Em direto, Guy Goma improvisou e respondeu sobre o facto de o caso poder levar a que mais pessoas descarregassem música online. “Sou sincero. Disse: ‘Deus me ajude’ porque não sabia o que dizer. Não sabia o que se estava a passar com a jornalista, o que quer que estivessem a dizer”, confessou no podcast.

“Ela não se apercebeu de nada. No final da entrevista, disse-lhe que ela se tinha enganado e que tinha entrevistado a pessoa errada”, acrescentou.

Mais tarde, Guy Goma teve direito, finalmente, à sua entrevista de emprego. Mas não ficou com o lugar.