A Universidade da Beira Interior (UBI) anunciou esta segunda-feira que conseguiu, pelo segundo ano consecutivo, colocar mais de 1.400 alunos na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).

“Foram colocados um total de 1.404 estudantes, evidenciando o reconhecimento que os candidatos atribuem à qualidade de ensino e às condições de estudo existentes na academia“, referiu aquela instituição com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco. Segundo a nota, 70,2% dos alunos foram colocados em primeira e segunda opção de escolha.

Este resultado, quando faltam ainda duas fases do CNAES, “além dos restantes concursos de acesso aos cursos de 1.º Ciclo/Licenciatura e Mestrados Integrados, perspetiva que a UBI voltará a ultrapassar o seu maior número total de alunos”. De acordo com o comunicado, no ano letivo 2022/2023, a UBI ultrapassou os 9.000 alunos, o número mais alto da sua história.

“O número de lugares preenchidos representa 87% dos iniciais, mas, num ano em que o número de candidatos ao ensino superior diminuiu 3,4%, a UBI aumentou 40 vagas face ao concurso anterior“.

A UBI tem uma oferta formativa constituída por 23 cursos representativos de várias faculdades e áreas científicas, que têm todas as vagas preenchidas, incluindo a nova licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados.

O Mestrado Integrado em Medicina exigiu as classificações mais altas (acima dos 177,8), seguindo-se Psicologia (165,6), Ciência Política e Relações Internacionais (164,9).

Engenharia Aeronáutica (152,7) e Cinema (151,2) têm notas acima de 150 e na categoria dos mais de 140 surgem Ciências da Comunicação (147,9), Gestão (147,8), Arquitetura (146,8), Ciências Farmacêuticas (146,3), Design de Moda (145,5), Ciências Biomédicas (141), Ciências do Desporto (140,6) e Sociologia (140).