"Aos sete minutos Eustáquio tem que estar na rua": Luís Freire considera golos do FC Porto "limpos" mas fala em dois vermelhos por mostrar

Luís Freire tinha recordado que o Rio Ave tinha ganho apenas duas vezes em 33 encontros realizados em casa frente ao FC Porto (três, no total de 69 jogos oficiais entre ambos para todas as provas) para relativizar aquilo que tinha sido o sucesso da última temporada, naquela que Sérgio Conceição considerou ter sido “a pior primeira parte” desde que assumira o comando da equipa azul e branca. No entanto, e mais uma vez, o conjunto de Vila do Conde conseguiu dar uma boa resposta e estava mesmo na frente do marcador em cima do minuto 90, altura em que os dragões iniciaram a reviravolta. No final, entre elogios ao que foi bem feito e o assumir de alguma quebra física, o técnico apontou também à arbitragem de Fábio Veríssimo.

“Temos de valorizar o que foi bem feito. Batemo-nos contra o FC Porto, não é fácil. Na primeira parte estivemos contra o vento e foi um jogo muito equilibrado. O FC Porto não fez um remate direcionado à baliza na primeira parte, o guarda-redes não faz uma defesa. O Rio Ave também não conseguiu criar grandes oportunidades. Tivemos uma atitude muito forte na pressão a tentar condicionar o jogo do FC Porto e conseguimos. Sabíamos que o espaço podia aparecer na segunda parte. Nestes jogos com muita intensidade, as equipas grandes normalmente começam a dar mais espaço. Entrámos fortes, conseguimos começar a mandar mais no jogo e fizemos o nosso golo com mérito. O FC Porto começou a equilibrar, teve uma reação boa ao golo, apesar de não criar perigo até ao fim”, começou por dizer na flash interview da SportTV.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A primeira parte fica marcada com expulsão clara de Eustáquio, que aos sete minutos tem de estar na rua. Na segunda parte outra houve expulsão clara [de Danny Namaso] sobre Aderllan Santos, que abre a cabeça. Vai com a mão, nem sequer é cabeça com cabeça. Mais um lance que não foi avisado pelo árbitro. O jogo começou a cair muito para o FC Porto. Nós, com deficiências físicas, tivemos de fazer alterações porque o ritmo foi muito alto”, prosseguiu Luís Freire, antes de considerar os golos da reviravolta legais.

[Clique nas imagens para ver os casos do jogo, em vídeo]