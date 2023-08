Em atualização

Os habitantes da Costa do Golfo da Flórida, nos EUA, preparam-se para o impacto do furacão Idália, que ganhou força nas últimas horas e se prevê que possa atingir território norte-americano já está quarta-feira. Prevendo que o furacão evolua para categoria 3, uma das mais devastadoras, as autoridades estão a aconselhar os moradores de áreas vulneráveis a deixaram as casas, de modo a evitarem o perigo trazido pelas chuvas e ventos fortes que se esperam vir a assolar a região, escreve a Associated Press.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami, a tempestade Idália evolui para furacão esta terça-feira, depois de ter atingido Cuba, onde se registaram grandes inundações, que obrigaram à evacuação de várias localidades e à deslocação de dez mil pessoas para abrigos. Uma vez no Golfo do México, a tempestade ganhou força — alimentada pelas águas quentes daquela zona — e espera-se agora que atinja a costa da Flórida já como furação de categoria 3, com ventos de 180 quilómetros por hora.

8/29 11am EDT: Catastrophic impacts from storm surge inundation of 10 to 15 feet above ground level & destructive waves from Hurricane #Idalia are expected somewhere between Aucilla River & Yankeetown, FL. Residents should urgently follow evacuation orders from local officials. pic.twitter.com/0aQwBKKP1D — NHC Storm Surge (@NHC_Surge) August 29, 2023

As previsões indicam que o olho do furacão, a zona com maior capacidade destrutiva, atinja, ainda assim, a região pouco povoada de Big Bend, entre Yankeetown e Aucila River. No entanto, os limites do furacão Idália poderão atingir, com algum intensidade, a cidade de Tampa e área metropolitana envolvente, onde vivem mais de três milhões de pessoas. No total, as autoridades lançaram alertas para mais de 14 milhões de habitantes da Flórida. “Apertem os cintos”, avisou o governador, Ron DeSantis, que declarou o estado de emergência em 46 municípios do estado. Mais de cinco mil membros da Guarda Nacional foram mobilizados para as zonas mais críticas.

O Serviço Nacional de Meteorologia de Tallahassee, no norte do estado, considera já o Idália como “um evento sem precedentes”, já que não há registo de que outro grande furacão tenha passado pela baía adjacente à região de Big Bend. As autoridades estão, sobretudo, preocupadas com a subida repentina do nível das águas nas zonas costeiras. Na região de Cedar Key, a norte de Tampa, prevê-se que as águas subam até aos 4,5 metros.

Entretanto, o aeroporto internacional de Tampa já começou a suspender os voos comerciais a partir da tarde desta terça-feira.

Depois de atingir a costa da Flórida, prevê-se que a furacão continua a mover-se em direção a norte, e afete os estados da Geórgia, da Carolina do Sul e da Carolina do Norte já na quinta-feira. O governador da Geórgia, Brian Kemp, já deu ordem para que seja ativado o estado de emergência.