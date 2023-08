Um bis de golos marcados, um bis de golos invalidados: Ronaldo dá nova vitória ao Al Nassr e junta-se aos melhores marcadores da Liga

Após o hat-trick com o Al Fateh, Ronaldo bisou, viu dois golos anulados, acertou no poste, fez uma assistência e ainda "deu" um penálti para Gharreeb falhar na goleada do Al Nassr ao Al-Shabab (4-0).