Os apresentadores e humoristas de alguns dos mais conceituados talk shows norte-americanos resolveram juntar-se num projeto comum que tem um objetivo solidário: contribuir para guionistas e argumentistas que estão em greve desde maio. O novo podcast junta Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers e John Oliver, chama-se “Strike Force Five“, o primeiro episódio já está disponível nas plataformas habituais e contará com pelo menos 12 episódios.

De acordo com o comunicado do Spotify (parceiro dos protagonistas) citado pela CBS News, os cinco artistas começaram a reunir-se todas as semanas, desde o momento em que a greve teve início, para discutir as complexidades relativas aos protestos que estavam a decorrer em Hollywood — o que se transformou num conjunto de conversas “hilariantes e interessantes” sobre um tema que afeta milhares de pessoas.

As conversas que eram “privadas” chegam agora ao público de todo o mundo, com os humoristas a aperceberam-se que o podcast poderia funcionar de duas formas: aumentar a consciência relativamente às greves de Hollywood, mas também ajudar financeiramente as equipas dos programas que foram suspensos durante as greves — o que acontecerá com os trabalhadores dos programas “The Late Show with Stephen Colbert”, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, “Jimmy Kimmel Live”, “Late Night with Seth Meyers” e “Last Week Tonight with John Oliver”.

Na altura em que os protestos foram mais intensos, dois dos protagonistas do podcast que agora ganha vida chegaram mesmo a falar sobre o tema para manifestarem solidariedade com os membros das equipas que fazem parte dos programas. “Não teria programa sem os meus guionistas. Apoio-os, sempre”, chegou a dizer Jimmy Fallon. Também Seth Meyers reconheceu que a exigência dos sindicatos era “bastante razoável” para quem trabalha na área.