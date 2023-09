Ao contrário do que se tem especulado, o partido independentista catalão de Carles Puigdemont não fechou acordos com ninguém. É o próprio eurodeputado, exilado na Bélgica, quem o diz, prometendo mais novidades para a próxima semana. Há duas semanas, o PSOE de Pedro Sánchez conseguiu o apoio do Junts per la Catalunya e esses votos foram fundamentais para conseguir a presidência do Congresso de Deputados. A socialista Francina Armengol foi eleita presidente do parlamento espanhol (178 votos) e uma das leituras imediatamente feitas foi a de que esse seria um primeiro passo para os catalães apoiarem a investidura de Sánchez.

Um dia depois de Alberto Núñez Feijóo — presidente do PP, partido que ganhou as eleições — ter admitido o fracasso da sua investidura por falta dos apoios necessários no parlamento, Puigdemont quer pôr um ponto final nas especulações.

“Quinze dias depois do acordo para a mesa do Congresso dos Deputados, a quantidade de especulações sob a forma de informação que tem surgido conduz, provavelmente, a algumas conclusões erróneas que necessitarão de ser esclarecidas em breve”, escreveu o eurodeputado no Twitter (agora X), prometendo mais esclarecimentos para 5 de setembro. “Não há negociações em andamento com ninguém, nenhum projeto de amnistia foi apresentado a nenhum partido político e, claro, não tomei nenhuma decisão em relação ao Conselho da República Catalã.”

